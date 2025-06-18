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16:47, 18 июня 2025Экономика

Власти запланировали рост авиационной мобильности россиян

Старовойт: В РФ планируется увеличить доступность авиаперелетов на 50 %
Дмитрий Воронин

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В России к 2030 году планируется построить и реконструировать 75 аэровокзалов, а также повысить в полтора раза авиационную мобильность граждан. Об этом «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

По его словам, указанные изменения предусмотрены запущенным по поручению президента РФ Владимира Путина нацпроектом «Эффективная транспортная система». Глава ведомства уточнил, что в текущем году уже введены в эксплуатацию четыре новых терминала, а проекты в значительной степени реализуются на принципах государственно-частного партнерства.

«Частный бизнес охотно сегодня инвестирует средства в строительство терминалов», — сказал Старовойт.

Ранее о том, что в России к указанному сроку собираются возвести 14 новых аэропортов, рассказал вице-премьер Виталий Савельев. На работу с 75 приоритетными объектами выделено 250 миллиардов рублей, которыми нужно «грамотно, по-хозяйски распорядиться», поделился он.

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