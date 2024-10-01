В России собрались построить 14 новых аэропортов

Вице-премьер Савельев: к 2030 году в России будет 242 аэропорта

К 2030 году в России с учетом присоединенных территорий будет 242 аэропорта. О намерении построить 14 новых объектов рассказал вице-премьер Виталий Савельев, пишет РИА Новости.

«У нас в стране на сегодня 228 аэропортов, а к 2030 году будет уже 242. Мы считаем аэропорты новых территорий, которые я думаю, к этому времени мы уже задействуем», — рассказал зампред правительства.

Савельев отметил, что 75 аэропортов из этого числа являются приоритетными — на них выделено 250 миллиардов рублей. «Мы обсуждаем, как грамотно, по-хозяйски распорядиться этими средствами федерального бюджета», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее был назван срок окончания строительства вторых путей на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По словам Савельева, к 2032 году БАМ должен стать полностью двухпутным, а провозная способность всего Восточного полигона должна достигнуть 270 миллионов тонн.