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16:09, 1 октября 2024Экономика

Назван срок окончания строительства вторых путей на БАМе

Вице-премьер Савельев: БАМ станет полностью двухпутным к 2032 году

Фото: Аркадий Томский / Коммерсантъ

Байкало-Амурскую магистраль планируют сделать полностью двухпутной к 2032 году. Срок окончания строительства вторых путей на БАМе назвал вице-премьер Виталий Савельев в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале правительства России.

«К 2032 году БАМ должен стать полностью двухпутным, а провозная способность всего Восточного полигона должна достигнуть 270 миллионов тонн», — доложил зампред правительства. Он также сообщил, что 1 октября специалисты Российских железных дорог состыковали второй путь западного и восточного БАМа на месте укладки символического однопутного «золотого звена», которое соединило западный и восточным БАМ 40 лет назад — перегоне Куанда – Куандинский в Забайкалье.

«Это даст кратный рост пропускных и провозных способностей магистрали, которые как никогда востребованы экономикой нашей страны», — отметил Савельев.

Вице-премьер также указал на большое значений инвестиций в железнодорожную инфраструктуру, благодаря которым экономика страны получает колоссальный импульс развития за счет формирования спроса на продукцию отечественных машиностроительных и металлургических предприятий, а также услуги строительного комплекса и ряда других отраслей.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что Байкало-Амурская магистраль должна стать не только двухпутной, но и полностью электрифицированной. Глава государства подчеркнул, что модернизация транспортной артерии представляет собой даже более масштабный проект, чем его строительство в СССР, которым «с огромным напряжением сил» занимались граждане всех республик Советского Союза.

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      Полина Кислицына
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