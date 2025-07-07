Восстановлены последние часы перед самоубийством Старовойта. Что он делал перед тем, как выйти из Tesla и покончить с собой?

Перед самоубийством экс-глава Минтранса Старовойт отправил сообщение охране

В понедельник, 7 июля, стало известно, что уволенный утром того же дня с поста министра транспорта Роман Старовойт покончил с собой. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в Одинцовском городском округе. «Лента.ру» собрала информацию о последних часах чиновника.

Официально причины отставки Старовойта с поста главы Минтранса не оглашались, однако ее связывают с уголовным делом в отношении его преемника на посту губернатора Курской области, первого заместителя Алексея Смирнова, которого обвинили в хищении миллиарда рублей при возведении опорных пунктов для Пограничной службы ФСБ. Telegram-канал Shot писал, что Старовойту грозило до 20 лет колонии по статьям о мошенничестве и растрате. Сообщалось, что показания против него дал Смирнов.

Старовойт два дня не выходил на связь с родными

5 июля экс-глава Минтранса и бывший губернатор Роман Старовойт приехал на соревнования к своей дочери. Он был поникшим и уехал оттуда менее чем через час.

Больше родные его не видели, он два дня не выходил с ними на связь, утверждает Baza

Перед смертью Старовойт дал указание своей охране, где и когда его забрать

Утром Роман Старовойт успел в последний раз провести в Минтрансе совещание, которое проходило примерно в то же время, когда было объявлено об его отставке с должности главы ведомства, пишет Mash. Он со всеми попрощался и покинул свое министерство.

Канал добавляет, что последнее сообщение Старовойт отправил своим охранникам, которым рассказал, где и когда его забрать.

Тело Старовойта обнаружили в районе парка Малевича у деревни Раздоры Одинцовского района около 15:00. Как уточняет Baza, Роман Старовойт не стал совершать суицид в своем автомобиле. Он вышел из «Теслы» и отошел от нее на несколько метров.

Когда охранники прибыли на место, указанное их шефом, то обнаружили его тело, после чего вызвали оперативные службы. Рядом с экс-министром лежал его наградной пистолет, который, как утверждает ряд каналов, он получил в 2023 году.