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16:27, 7 июля 2025Силовые структуры

Стали известны подробности обнаружения тела бывшего министра Старовойта

СК назвал самоубийство основной версией гибели экс-министра Старовойта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта с огнестрельным ранением было обнаружено в его личном автомобиле в Одинцовском городском округе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственого комитета (СК) России Светлана Петренко.

Следствие устанавливает обстоятельства смерти экс-министра. На месте происшествия работают сотрудники СК, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Петренко назвала самоубийство основной версией гибели экс-министра.

После увольнения Старовойт вернулся в Одинцово и взял из дома личный пистолет ПМ, после чего отправился в парк Малевича, сообщает Telegram-канал «112». Его нашли в машине Tesla, добавляет Telegram-канал Mash.

На экс-министра дал показания бывший подчиненный Алексей Смирнов, ставший его преемником на посту губернатора Курской области, который арестован за мошенничество в размере одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений в приграничном регионе. Помимо него, показания против Романа Старовойта дали гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и депутат Максим Васильев, также находящиеся в СИЗО.

Старовойт покончил с собой после увольнения с поста министра транспорта России. До назначения на министерскую должность он возглавлял Курскую область.

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