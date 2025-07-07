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16:54, 7 июля 2025Силовые структуры

Раскрыт грозивший Старовойту срок

Уволенному главе Минтранса Старовойту грозило до 20 лет колонии по двум статьям
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Бывшему министру транспорта России Роману Старовойту грозило до 20 лет колонии по двум статьям. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, экс-главу Минтранса могли привлечь к ответственности по статьям о мошенничестве и растрате. Против него дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, арестованный за мошенничество в размере одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.

Ранее сообщалось, что Старовойта нашли без признаков жизни в машине Tesla. Рядом с ним был обнаружен личный пистолет. Утром 7 июля появилась информация о его увольнении с поста министра транспорта. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

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