Раскрыт грозивший Старовойту срок

Уволенному главе Минтранса Старовойту грозило до 20 лет колонии по двум статьям

Бывшему министру транспорта России Роману Старовойту грозило до 20 лет колонии по двум статьям. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, экс-главу Минтранса могли привлечь к ответственности по статьям о мошенничестве и растрате. Против него дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, арестованный за мошенничество в размере одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.

Ранее сообщалось, что Старовойта нашли без признаков жизни в машине Tesla. Рядом с ним был обнаружен личный пистолет. Утром 7 июля появилась информация о его увольнении с поста министра транспорта. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.