Источник раскрыл модель найденного рядом с телом Старовойта пистолета

«Лента.ру»: Рядом с телом уволенного главы Минтранса Старовойта нашли ПММ-12

Рядом с телом уволенного с должности главы Минтранса России Романа Старовойта нашли 9-миллиметровый пистолет Макарова (ПММ-12). Об этом «Ленте.ру» рассказал источник.

По его данным, это модернизированный российский пистолет, разработанный в КБ Ижевского механического завода в начале 1990-х годов. Уже 25 лет этот пистолет является основным наградным оружием. ПММ-12 имеет двухрядный магазин на 12 патронов, переходящий в однорядную горловину.

Ранее сообщалось, что обнаруженное оружие было получено Старовойтом в качестве награды от руководства МВД в 2023 году «за оказание содействия в выполнении задач».

О смерти Старовойта стало известно днем в понедельник, 7 июля. Его тело нашли в подмосковном Одинцово. Утром того же дня появилась информация о его увольнении с поста министра транспорта. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.