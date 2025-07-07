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16:44, 7 июля 2025Россия

Покончивший с собой экс-министр транспорта Старовойт не связывался с родными два дня

Покончивший с собой Старовойт два дня не выходил на связь с родными
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Покончивший с собой экс-глава Минтранса России Роман Старовойт два дня не выходил на связь с родными. Об этом сообщает издание Baza со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что 5 июля бывший министр транспорта приехал на соревнования к своей дочери. Источники утверждают, что у Старовойта наблюдалось поникшее состояние.

Меньше чем через час он уехал с соревнований. Больше на связь с родственниками он не выходил.

В понедельник, 7 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

О смерти Старовойта стало известно позднее в этот же день. Затем депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что экс-министр покончил с собой.

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