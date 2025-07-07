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17:22, 7 июля 2025Россия

Раскрыто содержание последнего сообщения Старовойта перед самоубийством

Mash: Перед самоубийством Старовойт написал охране, где и когда его забрать
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Последнее перед самоубийством сообщение экс-министр транспорта Роман Старовойт написал своим охранникам. Его содержание раскрыл Mash в Telegram.

По информации издания, Старовойт рассказал, где и когда его забрать. Прибыв на место, охранники нашли начальника мертвым и сразу вызвали спецслужбы.

Ранее стало известно, что Старовойт в последний раз общался с родными в субботу, 5 июля. Он, находясь в поникшем состоянии, приехал на соревнования к своей дочери и, пробыв там менее часа, перед уходом обнял ее. После этого на связь с родственниками политик не выходил.

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О суициде бывшего министра транспорта России Романа Старовойта стало известно 7 июля — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. По неподтвержденным официально данным, рядом с телом погибшего нашли наградной пистолет.

Отставка главы Минтранса произошла на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах, однако политолог Евгений Минченко связал увольнение с периодом работы экс-министра на посту губернатора Курской области. Он напомнил, что до этого с должности главы региона был смещен Алексей Смирнов, который занимал пост замглавы региона в администрации Романа Старовойта, а после непродолжительного руководства стал фигурантом уголовного дела о хищении одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений в приграничном регионе.

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