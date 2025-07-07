Стало известно о последней встрече совершившего суицид Старовойта с дочерью

Старовойт в последний раз общался с родными 5 июля

Экс-глава Минтранса Роман Старовойт в последний раз общался с родными за два дня до суицида, 5 июля. Об этом пишет Baza в Telegram со ссылкой на источник.

Как стало известно, в минувшую субботу Старовойт приехал на соревнования к своей дочери и, пробыв там менее часа, перед уходом обнял ее. Отмечается, что бывший министр находился в поникшем состоянии. По информации журналистов, после этого на связь с родными он больше не выходил.

Ранее информацию о самоубийстве Старовойта подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат заявил журналистам, что это произошло «достаточно давно». Кроме того, о суициде сообщили в экстренных службах.

О суициде бывшего министра транспорта России Романа Старовойта стало известно 7 июля — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. По неподтвержденным официально данным, рядом с телом погибшего в его доме в деревне Мякинино нашли наградной пистолет.