Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:27, 7 июля 2025Силовые структуры

Попавшийся на истории про вещий сон шарканский маньяк вышел на свободу

Shot: Шарканский маньяк Варламов освободился из колонии спустя 15 лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Шарканский маньяк Рудольф Варламов оказался на свободе после 15 лет заключения — в 2010 году его осудили за изнасилование и расправу над школьницей в удмуртском селе Шаркан. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, десятилетняя девочка пропала в июле 1999 года. Когда за любую информацию о ней сотрудники милиции объявили награду в 1000 рублей, Варламов решил подзаработать и пришел в участок. Он рассказал силовикам, что ему приснился вещий сон и указал на место, где могло находиться тело школьницы.

Девочку без признаков жизни и со следами изнасилования нашли именно там, где указал Варламов, так что мужчина сразу стал главным подозреваемым. Однако доказать его вину в суде в то время так и не смогли.

В 2009 году расследование возобновили, а к Варламову на фейковое интервью отправили симпатичную журналистку. Ей он все и рассказал — как схватил школьницу, закрыл ей рот рукой и изнасиловал в кустах. Признания мужчины легли в основу доказательств, так что в апреле 2010 года суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, признав виновным в изнасиловании и расправе.

Как уточняет Shot, Варламов отбывал наказание в исправительной колонии № 5 в Сарапуле (Удмуртия), где за все эти годы получил 17 нарушений. Во время наблюдения психологи заметили у него пониженный уровень IQ.

Ранее ангарскому маньяку Михаилу Попкову, приговоренному к двум пожизненным срокам, назначили нового защитника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что об этом известно?

    Россиянина заподозрили в краже миллионов с банковской карты участника СВО

    В Минобороны сообщили о новой атаке ВСУ на Крым

    По улицам российского региона повадились ходить медведи

    Школьница подверглась нападению грабителя и получила неожиданную помощь

    Раскрыто состояние Сухорукова после инфаркта

    В российском регионе задержали 15 поездов из-за падения беспилотника

    Повар поделилась простым лайфхаком для продления свежести клубники

    В Госдуме раскрыли суть нового закона о премиях

    Пушилин рассказал о наступлении ВС России на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости