Попавшийся на истории про вещий сон шарканский маньяк вышел на свободу

Shot: Шарканский маньяк Варламов освободился из колонии спустя 15 лет

Шарканский маньяк Рудольф Варламов оказался на свободе после 15 лет заключения — в 2010 году его осудили за изнасилование и расправу над школьницей в удмуртском селе Шаркан. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, десятилетняя девочка пропала в июле 1999 года. Когда за любую информацию о ней сотрудники милиции объявили награду в 1000 рублей, Варламов решил подзаработать и пришел в участок. Он рассказал силовикам, что ему приснился вещий сон и указал на место, где могло находиться тело школьницы.

Девочку без признаков жизни и со следами изнасилования нашли именно там, где указал Варламов, так что мужчина сразу стал главным подозреваемым. Однако доказать его вину в суде в то время так и не смогли.

В 2009 году расследование возобновили, а к Варламову на фейковое интервью отправили симпатичную журналистку. Ей он все и рассказал — как схватил школьницу, закрыл ей рот рукой и изнасиловал в кустах. Признания мужчины легли в основу доказательств, так что в апреле 2010 года суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, признав виновным в изнасиловании и расправе.

Как уточняет Shot, Варламов отбывал наказание в исправительной колонии № 5 в Сарапуле (Удмуртия), где за все эти годы получил 17 нарушений. Во время наблюдения психологи заметили у него пониженный уровень IQ.

Ранее ангарскому маньяку Михаилу Попкову, приговоренному к двум пожизненным срокам, назначили нового защитника.