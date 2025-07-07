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18:46, 7 июля 2025Путешествия

Попутчик спас жизнь украинской туристке во время рейса в Египет

«Канал5»: Молдавский врач спас жизнь украинской туристке на рейсе в Египет
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал «Канал5»

Жизнь украинской туристке во время рейса в Египет спас попутчик. Об этом сообщает Telegram-канал «Канал5».

Инцидент произошел на борту авиакомпании HiSky, который летел из Кишинева, Молдова, в Шарм-эш-Шейх. Во время полета жительнице Украины стало плохо, однако среди пассажиров оказался врач Александр Марандич, который оказал ей неотложную помощь. Очевидцы сообщили, что экипаж самолета практически ничем не смог помочь нуждающейся туристке.

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Как сообщает издание «Комсомольская правда в Молдове», трудности возникли из-за лекарств в аптечке, которые имели немецкие наименования без перевода на русский или румынский языки.

Ранее пассажирка, оказавшаяся медсестрой гематологического центра, дважды спасла попутчиков на семичасовом рейсе авиакомпании Air Astana с популярного тайского курорта Пхукет в казахстанскую Алма-Ату. Девушка опознала у попутчицы отек Квинке и оказала неотложную помощь.

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