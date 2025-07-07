Попутчик спас жизнь украинской туристке во время рейса в Египет

«Канал5»: Молдавский врач спас жизнь украинской туристке на рейсе в Египет

Жизнь украинской туристке во время рейса в Египет спас попутчик. Об этом сообщает Telegram-канал «Канал5».

Инцидент произошел на борту авиакомпании HiSky, который летел из Кишинева, Молдова, в Шарм-эш-Шейх. Во время полета жительнице Украины стало плохо, однако среди пассажиров оказался врач Александр Марандич, который оказал ей неотложную помощь. Очевидцы сообщили, что экипаж самолета практически ничем не смог помочь нуждающейся туристке.

Как сообщает издание «Комсомольская правда в Молдове», трудности возникли из-за лекарств в аптечке, которые имели немецкие наименования без перевода на русский или румынский языки.

Ранее пассажирка, оказавшаяся медсестрой гематологического центра, дважды спасла попутчиков на семичасовом рейсе авиакомпании Air Astana с популярного тайского курорта Пхукет в казахстанскую Алма-Ату. Девушка опознала у попутчицы отек Квинке и оказала неотложную помощь.