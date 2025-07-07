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17:31, 7 июля 2025Россия

Появились подробности о взрыве в центре Курска

Врио курского главы Хинштейн: Взрыв в Курске произошел из-за утечки газа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области»

Взрыв в многоэтажном доме в центре Курска произошел из-за утечки бытового газа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Александр Хинштейн.

«По предварительной информации пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу», — написал он.

В самом доме из-за взрыва обрушилась часть стены и балкон. На место ЧП приехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Территорию, где произошел взрыв, оцепили, пояснил Хинштейн.

Информация о происшествии появилась ранее 7 июля. На опубликованном фото видно часть поврежденного дома, а также разбросанные во дворе обломки здания, выбитые взрывной волной и упавшие в том числе на припаркованное авто.

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