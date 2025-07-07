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16:51, 7 июля 2025Россия

В многоэтажке в центре столицы региона России прогремел взрыв

Shot: В многоэтажке в центре Курска произошел взрыв
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В многоэтажном жилом доме в центре Курска прогремел взрыв. О происшествии в столице российского приграничного региона сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, пострадал минимум один человек. Другие подробности не приводятся.

К посту приложено фото, на котором видно часть поврежденного дома, а также разбросанные во дворе обломки здания, выбитые взрывной волной и упавшие в том числе на припаркованное авто.

Ранее взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в городе Ершове Саратовской области. Как выяснили журналисты, взорвался газ, в результате чего оказались повреждены несколько квартир. Информация о пострадавших не поступала. На кадрах с места происшествия видно, что эпицентр находился на верхнем этаже здания.

Вот это да!
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