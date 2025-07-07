Превосходство БРИКС над другими объединениями объяснили

Политолог Дудаков: БРИКС превосходит G7 по доле в мировой экономике

Объединение БРИКС более перспективное и уже превзошло «Большую семерку» (G7) по совокупному ВВП стран-участниц и паритету покупательной способности, считает политолог Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Формат «Большой двадцатки» (G20) он назвал дисфункциональным все последние годы, так как его участникам сложнее договориться.

«Конечно, у G7 на текущий момент огромное количество недостатков, и отставание от БРИКС нарастает. С 2019 — 2020 года G7 стала уступать БРИКС по общему совокупному ВВП стран-участниц, по паритету покупательной способности», — сказал Дудаков.

По его данным, отставание Большой семерки от БРИКС на сегодняшний день уже серьезное. Так, на БРИКС приходится примерно 35 процентов всей мировой экономики, а на страны G7 — меньше 30 процентов. Дудаков напомнил, что на базе БРИКС разрешается все больше кризисных ситуаций, например, между Индией и Китаем, будет обсуждаться и индо-пакистанская повестка, а также ситуация на Украине.

Мы понимаем, что страны БРИКС растут очень быстро, особенно Китай, Индия. Страны Большой семерки, наоборот, либо в стагнации, либо в рецессии. Поэтому здесь очевидно, что перспектив в будущем больше именно у клуба БРИКС Малек Дудаков политолог

Он также назвал формат «Большой двадцатки» (G20) дисфункциональным все последние годы, так как участникам сложнее прийти к соглашению из-за разных взглядов. Саммит БРИКС проходил с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Как писала немецкая газета Bild, Запад видит инициативы стран БРИКС как попытку перестроить мир и разрушить их гегемонию. В материале обращают внимание на то, что в проекте итоговой декларации страны БРИКС выразили обеспокоенность нарушениями правил Всемирной торговой организации и упомянули о реформе Международного валютного фонда. Как указывает Bild, опасность несет и инициатива по созданию Нового Банка Развития в системе БРИКС, с помощью которой «страны БРИКС ясно дают понять, что они хотят захватить мировую арену».