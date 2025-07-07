В Германии заявили об опасности стран БРИКС для Запада

Bild: Запад видит инициативы стран БРИКС как попытку перестроить мир

Запад видит инициативы стран БРИКС как попытку перестроить мир и разрушить их гегемонию, пишет немецкая газета Bild.

В статье говорится о том, что в проекте итоговой декларации страны БРИКС выразили обеспокоенность нарушениями правил Всемирной торговой организации (ВТО) и упомянули о реформе Международного валютного фонда (МВФ).

Как указало издание, опасноть представляет и инициатива по созданию Нового Банка Развития в системе БРИКС. «С помощью этой инициативы страны БРИКС ясно дают понять, что они хотят захватить мировую арену», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин назвал итоговую декларацию БРИКС хорошим заделом для совместной работы.