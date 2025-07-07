Президент Бразилии дал совет Трампу и сорвал аплодисменты

Президент Бразилии Лула жестко ответил Трампу и сорвал аплодисменты

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал своему американскому коллеге Дональду Трампу не вмешиваться во внутренние дела страны и сорвал аплодисменты. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Бразильский лидер обратился к Трампу во время выступления на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. «У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — сказал он, после чего журналисты начали ему аплодировать.

Ранее Лула да Силва пригрозил Трампу ответными пошлинами на товары из США. Он назвал безответственными и ошибочными угрозы политика в адрес стран, которые следуют «антиамериканской» политике БРИКС.