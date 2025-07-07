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15:20, 7 июля 2025Россия

Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в новых регионах России

Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в четырех новых регионах России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, участники специальной военной операции (СВО), выполнявшие задачи в новых регионах России с момента принятия их в состав страны, получат статус ветеранов боевых действий.

Ранее в России предложили увеличить выплаты ветеранам боевых действий. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова напомнила, что в настоящее время ежемесячная денежная выплата для этих категорий граждан составляет всего 4,5 тысячи рублей.

Омбудсмен призвала применить дифференцированный подход с учетом того, где, когда и сколько времени человек принимал участие в боевых действиях.

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