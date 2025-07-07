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17:48, 7 июля 2025Экономика

Раскрыта связь дома Старовойта с делом о хищении

Жилье Старовойта под Курском строила та же фирма, что отвечала за фортификации
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Резиденцию Романа Старовойта в деревне Дурнево под Курском, где он жил, когда был губернатором, строила та же компания, что отвечала за фортификационные сооружения в регионе. Связь дома экс-главы региона с делом о хищении бюджетных средств раскрыл Telegram-канал Mash.

Название фирмы источник не раскрыл, но известно, что договоры на строительство с ней не закрыты, и компания проходит проверку по тому же делу о мошенничестве при возведении фортификаций в Курской области.

Старовойта подозревали в хищении средств в особо крупном размере. Поводом для этого стали подписи чиновника под решением оперштаба Курской области, генподрядчиком в котором выступала Корпорация развития Курской области. Компании разрешили потратить 19 миллиардов рублей из бюджета и самой выбрать субподрядчиков.

О кончине Старовойта стало известно в понедельник, 7 июля. Рядом с его телом нашли огнестрельное оружие — наградной пистолет. Утром того же дня было объявлено об увольнении чиновника с поста министра транспорта России. Бывший губернатор Курской области проработал в этой должности немногим более года.

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