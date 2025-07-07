Раскрыто число рожденных в России в 2025 году детей

РИА Новости: В России с начала 2025 года родились более миллиона детей

С начала 2025 года в России было подано более одного миллиона заявлений о рождении детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные о регистрации.

«Согласно документам, численность заявлений о рождении детей в 2025 году составила 1 057 234. Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 51 процентов против 49», — говорится в материале. Рождение близнецов зафиксировано чуть больше чем 7,3 тысячи раз.

Средний возраст матери составил 29,8 года, отца — 29,2 года. При этом чаще всего для женщин это был первый ребенок — в 39 процентах случаев. Чуть реже — в 32 процентах случаев — второй. Третьими родами это стало для 18 процентов женщин, а четвертыми и последующими — для 11 процентов.

Ранее депутат Госдумы Георгий Арапов предложил главе Минтруда РФ Антону Котякову ввести ежегодный оплачиваемый отпуск для повышения демографии.