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12:30, 16 мая 2025Экономика

В Госдуме предложили давать россиянам отпуск для повышения демографии

Депутат Арапов: В РФ нужно давать оплачиваемый отпуск для повышения демографии
Дмитрий Воронин

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Георгий Арапов предложил главе Минтруда РФ Антону Котякову ввести ежегодный оплачиваемый отпуск для повышения демографии. Об этом со ссылкой на текст послания парламентария сообщает ТАСС.

В письме он просит министра рассмотреть целесообразность внедрения такой «демографической недели» в связи с тем, что «значительное число пар в репродуктивном возрасте не отказываются от рождения детей окончательно, но откладывают его из-за хронического стресса, усталости и отсутствия эмоционального ресурса». Появление еще одной недели отпуска по мысли автора инициативы многим даст возможность прийти к внутреннему состоянию, считающемуся оптимальным для принятия соответствующего решения.

Одиноким же людям, которых становится все больше, «демографическая неделя» даст время для знакомств и построения серьезных отношений, продолжает Арапов, по словам которого для принятия решения о рождении ребенка «необходима не только финансовая, но и психологическая стабильность».

С точки зрения депутата, механизм реализации его инициативы может предусматривать компенсацию затрат работодателя за счет вычета из налога на прибыль на сумму фактически понесенных организацией расходов на оплату демографического отпуска.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что из-за введенных в регионе с 1 марта ограничений на розничную продажу алкоголя, призванных в том числе повысить рождаемость, местный бюджет не досчитается 500 миллионов рублей в год, но власти все равно пошли на такой шаг «потому что нет ничего более ценного, чем жизнь человека, чем его здоровье».

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