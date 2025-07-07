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17:25, 7 июля 2025Силовые структурыЭксклюзив

Раскрыто возможное происхождение найденного рядом с телом Старовойта оружия

Полковник Литовкин: Найденное рядом со Старовойтом оружие могло быть наградным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Найденный рядом с телом уволенного с должности главы Минтранса России Романа Старовойта 9-миллиметровый пистолет Макарова (ПММ-12) мог быть наградным, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Пистолетом Макарова очень часто награждали больших чиновников. А поскольку Старовойт был губернатором Курской области, не исключаю, что именно такое оружие у него могло быть. Тем более если учесть, что он был губернатором во время СВО», — отметил Литовкин.

Он также добавил, что, даже если пистолет не был наградным, достать ПММ-12 не так сложно, особенно в период конфликта, когда по стране «гуляет» много оружия.

«Наградное оружие ничем не отличается от обычного. Оно рабочее. Единственное, что там может быть необычного — это плашка, где пишут, кого и за что наградили», — сказал полковник.

О смерти Старовойта стало известно днем в понедельник, 7 июля. Его тело нашли в подмосковном Одинцово. Утром того же дня появилась информация о его увольнении с поста министра транспорта. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

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