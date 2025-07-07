Росавиация заявила о способности справиться с вмешательством в работу авиатранспорта

Росавиация: РФ способна справиться с вмешательством в работу авиатранспорта

Российская авиатранспортная система способна справиться с вмешательством в ее работу извне, об этом заявили в Росавиации.

«Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что авиапредприятия имеют достаточно ресурсов, чтобы работать в подобных условиях.

Ранее эксперты, опрошенные «Коммерсантъ», подсчитали, что коллапс в аэропортах может обойтись компаниям в 20 миллионов рублей. Потери, вызванные отменой рейсов в первые сутки крупного сбоя в трех аэропортах, оцениваются в 4-6 миллиардов рублей.