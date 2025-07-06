Аналитики оценили сумму ущерба от транспортного коллапса в российских аэропортах

«Ъ»: Около 20 млрд руб. может стоить авиакомпаниям транспортный коллапс 5–6 июля

Около 20 миллиардов рублей может стоить авиакомпаниям транспортный коллапс 5-6 июля, подсчитали опрошенные «Ъ» аналитики и источники в авиакомпаниях.

Потери, вызванные отменой рейсов в первые сутки крупного сбоя в трех аэропортах, оцениваются в 4-6 миллиардов рублей. Пассажирские организации требуют внедрения четких правил для реагирования на чрезвычайные ситуации по принципу «единого окна».

Эксперты считают, что расходы на размещение и питание пассажиров должны покрываться аэропортами за счет авиакомпаний, а небольшим перевозчикам для предотвращения банкротства необходимы косвенные меры государственной поддержки.

Ранее аэропорт Пулково обратился к пассажирами, вылет которых ожидается вечером и ночью, с просьбой следить за возможными переносами рейсов. Вечером 6 июля стало известно, что в Пулково задержали 36 рейсов. Кроме того, 90 рейсов на прилет и вылет были отменены.