Россиянам объяснили невозможность сделать точный прогноз погоды одной вещью

Климатолог Чернокульский: Точные прогнозы нереальны из-за хаоса в атмосфере

Прогнозы погоды со стопроцентной точностью в настоящее время сделать невозможно, даже несмотря на современные технологии. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт в области климата, замдиректора по науке Института Физики Атмосферы имени А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский на площадке форума «Земляне».

Улучшить точность прогнозов помогают компьютеры и искусственный интеллект. Однако даже несмотря на современные возможности, погоду нельзя точно предсказать хотя бы на неделю — из-за хаоса в атмосфере. «Максимальный срок классического гидродинамического прогноза — 14 дней, а более-менее точного — три дня», — заявил Чернокульский.

В отдельных регионах при этом специалисты могут обозначить более долгие тенденции, основываясь на информации о климатических компонентах, которые обладают долгой «памятью», таких как океан, льды, состояние почвы. Это актуально, например, для Мурманской области, однако для Сибири таких долгосрочных систем прогноза в настоящее время нет — этот регион пока является «серой зоной».

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин связал холодное начало лета в европейской части России с климатическими изменениями. В Россию вторгся воздух из Арктики — очень теплый для этого региона, но холодный для нашей страны.