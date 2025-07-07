Россиянам рассказали о связанных с храпом заболеваниях

Врач Волгина: Храп часто приводит к ишемической болезни сердца

Хронический храп часто бывает у пациентов с ожирением, заболеваниями щитовидной железы, носо- и ротоглотки, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Часто у храпящих пациентов выявляются проблемы с сердцем — причем часто храп приводит к ишемической болезни сердца. Это связано с тем, что во время храпа может наступать обструкция дыхательных путей и даже остановка дыхания. Все это способно приводить к нарушению поступлению кислорода и даже смерти», — поделилась Волгина.

Кроме того, кислородное голодание может приводить к тому, что организм реагирует на такое состояние как на сильный стресс, в результате чего синтезируются гормоны и противовоспалительные цитокины, вызывающие метаболические нарушения и инсулинорезистентность, сообщила она. Специалист указала, что в итоге может развиться сахарный диабет 2 типа.

«У пациентов могут развиться любые состояния, связанные с гипоксией — это, в первую очередь, сосудистые поражения мозг — инсульт, хроническая ишемия головного мозга, которые могут приводить к деменции. Из патологий ЛОР-органов к храпу могут приводить искривления носовой перегородки, аденоиды, злокачественные и доброкачественные образования носоглотки, ротоглотки и гортани, а также острых и воспалительных заболеваний», — также указала она.

Без дополнительных обследований практически невозможно ответить, насколько у данного пациента опасен храп. Ирина Волгина врач

«Особенно опасными в симптоматике являются симптомы остановки дыхания. У детей наиболее частой причиной являются аденоиды и нарушения развития носоглотки. У мужчин и женщин разницы в причинах и последствиях храпа нет», — добавила Волгина.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина объяснила, что сладким невозможно утолить жажду. Кроме того, глюкоза, которая содержится в таких напитках, вызывает обезвоживание, добавила она.