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09:04, 8 июля 2025Путешествия

Россиянин описал поездку в популярный азиатский город фразой «нищета за немалые деньги»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Бангкоке и описал исторический центр тайской столицы фразой «нищета за немалые деньги». Своим мнением он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

«Самое смешное, что это продвигается как уникальный тур с возможностью увидеть настоящий Бангкок. На месте властей города мне было бы стыдно этим гордиться, но им, похоже, нормально», — рассказал автор публикации.

По словам россиянина, вода в каналах Бангкока смердит из-за помоев. Там можно увидеть варанов или змей, если взять лодочный тур. При этом гиды часто пытаются сократить время экскурсии, выбирая более короткий путь или ссылаясь на некое препятствие впереди.

«В районе Тхонбури вдоль каналов расположены традиционные дома на сваях. Они очень хлипкие и, по ощущениям, развалятся в любой момент», — заметил автор.

Ранее этот же тревел-блогер назвал самые комфортные, с его точки зрения, страны для жизни. На первое место в списке он поставил Эквадор.

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