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14:06, 12 июня 2025Путешествия

Опытный путешественник назвал самые комфортные для жизни страны

Алина Черненко

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Опытный путешественник Алексей Кутовой назвал самые комфортные, с его точки зрения, страны для жизни. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

На первое место в списке автор публикации поставил Эквадор, где он прожил полгода. Кутовой признался, что он месяц путешествовал по всей стране, а затем остановился в Куэнке. «Город культурный и невероятно красивый. Ну просто невероятно! Во-первых, он находится в Андах на высоте около 2,5 тысячи метров. Свежий воздух, не жарко, но и не очень холодно круглый год», — отметил он.

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На второе место в личном рейтинге путешественник поставил Вьетнам. По его словам, в этой стране прекрасные люди и климат, очень безопасно и довольно дешево. Несмотря на это, там есть свои привычки и традиции, которые россиянам чужды, предупредил блогер.

Комфортен для жизни, по мнению Кутового, и Таиланд, однако, чтобы там надолго остаться, нужны основания. «В общем, в Азии как будто никогда не станешь своим. Так и будешь вечным туристом», — констатировал он.

Проще всего представить свою жизнь россиянину оказалось в Турции. «Они не так далеки по менталитету, да и я там легко сойду за своего со своей внешностью. Я бы выбрал Фетхие или Олюдениз», — добавил автор.

Ранее этот же тревел-блогер составил список самых неподходящих для жизни стран. Он признался, что никогда бы не согласился переехать в Лаос, так как эта страна — большая деревня.

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