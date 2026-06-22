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19:04, 22 июня 2026Спорт

Российская хоккеистка назвала самое сложное в жизни в Канаде

Хоккеистка Кадирова назвала необходимость учить английский самым сложным в жизни в Канаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ethan Cairns / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская хоккеистка канадского клуба «Оттава Чардж» Фануза Кадирова назвала самое сложное в жизни в Канаде. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что это необходимость учить английский язык. Она отметила, что до сих пор не может освоить его, и назвала себя лентяйкой. «Если бы занялась, ситуация была бы в разы лучше. Летом буду заниматься, чтобы подтянуть этот момент», — подчеркнула она.

Кадирова перешла в «Оттаву» из Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) перед началом прошлого сезона. Она является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года в составе сборной России.

Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов назвал недостающие вещи в Канаде. Хоккеист признался, что скучает по дому и друзьям в России после первого года жизни в Канаде.

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