Российская хоккеистка назвала самое сложное в жизни в Канаде

Хоккеистка Кадирова назвала необходимость учить английский самым сложным в жизни в Канаде

Российская хоккеистка канадского клуба «Оттава Чардж» Фануза Кадирова назвала самое сложное в жизни в Канаде. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что это необходимость учить английский язык. Она отметила, что до сих пор не может освоить его, и назвала себя лентяйкой. «Если бы занялась, ситуация была бы в разы лучше. Летом буду заниматься, чтобы подтянуть этот момент», — подчеркнула она.

Кадирова перешла в «Оттаву» из Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) перед началом прошлого сезона. Она является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года в составе сборной России.

Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов назвал недостающие вещи в Канаде. Хоккеист признался, что скучает по дому и друзьям в России после первого года жизни в Канаде.