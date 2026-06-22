Названа причина грядущего падения спроса на нефть

Reuters: Goldman Sachs предсказал падение спроса на нефть к концу 2027 года

Последствия блокады Ормузского пролива приведут к серьезному падению глобального спроса на нефть. Эти выводы аналитиков Goldman Sachs процитировало Reuters.

Они полагают, что шок в поставках нефти, вызванный ближневосточным кризисом, ускорит внедрение электромобилей. В результате к концу следующего года мировой спрос на данный углеводород снизится на 0,32 миллиона баррелей в сутки. В банке также отметили, что в мае доля продаж электромобилей выросла на 3,4 процентных пункта и достигла 26,1 процента.

По данным издания Financial Times, доминирующий на рынке электромобилей Китай получил новый импульс для наращивания продаж, после того как глобальный энергетический кризис, вызванный американо-иранской войной, серьезно разогнал спрос на электромобили в Африке.

В апреле 2026 года доля китайских автопроизводителей на европейском рынке электромобилей впервые превысила 15 процентов.