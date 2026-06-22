Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:56, 22 июня 2026Экономика

Названа причина грядущего падения спроса на нефть

Reuters: Goldman Sachs предсказал падение спроса на нефть к концу 2027 года
Кирилл Луцюк

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

Последствия блокады Ормузского пролива приведут к серьезному падению глобального спроса на нефть. Эти выводы аналитиков Goldman Sachs процитировало Reuters.

Они полагают, что шок в поставках нефти, вызванный ближневосточным кризисом, ускорит внедрение электромобилей. В результате к концу следующего года мировой спрос на данный углеводород снизится на 0,32 миллиона баррелей в сутки. В банке также отметили, что в мае доля продаж электромобилей выросла на 3,4 процентных пункта и достигла 26,1 процента.

По данным издания Financial Times, доминирующий на рынке электромобилей Китай получил новый импульс для наращивания продаж, после того как глобальный энергетический кризис, вызванный американо-иранской войной, серьезно разогнал спрос на электромобили в Африке.

В апреле 2026 года доля китайских автопроизводителей на европейском рынке электромобилей впервые превысила 15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Польши жестко ответил Зеленскому

    Россияне назвали красные флаги при поиске квартиры для покупки

    На курортах Европы за 72 часа произошли шесть летальных исходов с участием детей

    В Литве сбили беспилотник

    Назван неожиданный продукт для борьбы с воспалением

    В Госдуме предложили ввести новый способ оплаты парковок

    В России представили безалкогольные напитки с «молекулой молодости»

    Гость интервью Собчак обвинил ее в неподготовленности и желании быть «доминантной маткой»

    45-летняя Ким Кардашьян внезапно сменила имидж

    Возможность смены политики Британии в отношении России после отставки Стармера оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok