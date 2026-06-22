Президент Навроцкий: Все в Польше знают, сколько зла причинили украинские националисты

Все в Польше знают, сколько зла причинили стране украинские националисты. Так на обвинения украинского лидера Владимира Зеленского ответил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает YouTube-канал телеканала TVP Info.

«Дорогой Владимир, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши… Все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полякам, польским детям украинские националисты», — сказал политик в разговоре с журналистами.

По его словам, он не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно президент страны и правительство, в такой ситуации не вместе и не объединяются.

Ранее Зеленский объяснил лишение его Польшей высшей государственной награды — ордена Белого орла — электоральной борьбой Навроцкого внутри страны и сравнил его действия с риторикой экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.