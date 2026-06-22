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19:05, 22 июня 2026Ценности

45-летняя Ким Кардашьян внезапно сменила имидж

45-летняя Ким Кардашьян внезапно сменила имидж и вышла в свет с осветленными волосами
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Backgrid / Legion-Media

Американская телезвезда Ким Кардашьян внезапно сменила имидж и попала в объектив папарацци. Снимки публикует Page Six.

Уличные фотографы запечатлели 45-летнюю знаменитость с новой прической в Лос-Анджелесе. Предпринимательница вышла в свет с осветленными волосами, которые она обрезала по плечи. При этом бизнесвумен никак не прокомментировала неожиданные изменения во внешности.

Ранее в июне Ким Кардашьян в прозрачном платье отпраздновала успех возлюбленного Льюиса Хэмилтона, который взошел на подиум «Формулы-1». Известно, что пилот команды Ferrari финишировал на втором месте на Гран-при Монако. После этого пара отправилась на вечеринку, которая проходила на яхте, чтобы отметить успех Хэмилтона. Для появления на публике телезвезда выбрала блестящее прозрачное платье модного дома Gucci с открытой спиной, которое украшала деталь в виде торчащих стрингов.

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