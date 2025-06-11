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03:31, 11 июня 2025Путешествия

Опытный путешественник составил список самых неподходящих для жизни стран

Алина Черненко

Фото: Jorge Silva / Reuters

Опытный российский путешественник Алексей Кутовой составил список самых неподходящих для жизни стран. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, автор публикации признался, что он никогда бы не согласился переехать в Лаос, так как эта страна, по его словам, — большая деревня. «Да, есть вполне уютные места, где нашли себя многие французы и остались на постоянку. Там вообще большая диаспора, возникшая из-за колониализма. Наверное, им там хорошо и комфортно», — предположил он.

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На втором месте в антирейтинге Кутового оказался индонезийский остров Бали. Путешественник назвал его замкнутым мирком, набитым туристами, которые не задерживаются надолго. «Да и там вообще все неидеально, что подтвердит любой россиянин, поживший там хотя бы полгода», — поделился он.

На третьем месте блогер расположил Камбоджу — по его мнению, эта азиатская страна подойдет только «ценителям 1990-х». Кроме того, Кутовой отметил, что он бы точно не стал рассматривать для жизни Малайзию, Абхазию, Южную Корею и Индию.

«Поражаюсь, что вообще существуют люди, которые готовы туда переезжать. И, что удивительно, таких людей немало <…> Индия — страна хаоса во всех отношениях», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер вернулся в Россию после двух с половиной лет жизни в Азии и признался, что некоторые вещи вызвали у него грусть. Он начал скучать по улыбчивым местным жителям, вкусному вьетнамскому кофе и бесконечному шуму на улицах.

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