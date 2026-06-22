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18:55, 22 июня 2026Россия

Атаку ВСУ на крупнейший центр космической связи России объяснили

Кнутов: Атакованный ЦКС в Подмосковье играет ключевую роль в обмене военной информацией
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Крупнейший в России Центр космической связи (ЦКС) «Дубна» в Подмосковье, атакованный 22 июня Вооруженными силами Украины (ВСУ), важен для российской коммуникационной сферы. Попытку Киева ударить по объекту объяснил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, центр обеспечивает связь со спутниками, а также играет ключевую роль с точки зрения обмена не только военной, но и гражданской информацией. Кнутов подчеркнул, что от ЦКС зависит работа средств коммуникаций на кораблях и самолетах, а также телефонов космической связи. Кроме того, этими каналами пользуется ряд отдаленных районов России, в которых отсутствуют телекоммуникации и интернет.

«Задача противника — подорвать систему управления в нашей стране, по возможности нарушить военную координацию», — заявил Кнутов.

Ранее мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, космос — это часть оборонно-промышленного комплекса нашей страны. При этом парламентарий подчеркнул, что атака не достигла результата.

Об атаке ВСУ на ЦКС «Дубна» стало известно днем 22 июня. Как сообщила пресс-служба госпредприятия «Космическая связь», сотрудники центра не пострадали. Ведется ликвидация последствий.

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