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18:55, 22 июня 2026Культура

Умер звезда «Доктора Кто»

Снимавшийся в сериале «Доктор Кто» актер Дэвид Дейкер ушел из жизни в возрасте 90 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Все существа, большие и малые»

Актер Дэвид Дейкер, известный по съемкам в культовых сериалах, ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом пишет британское издание Mirror.

По информации источника, Дейкер умер 30 апреля, но семья артиста решила придать огласке его смерть 21 июня.

Дэвид был звездой театра и активно снимался в телесериалах. В частности, он сыграл в культовом «Докторе Кто» сразу в нескольких ролях: в эпизоде «Воин времени» предстал в образе бандита Иронгрона, а в «Кошмаре Эдема» — капитана Ригга. Также участвовал в проектах «Улица коронации», «О, счастливчик» и других.

Ранее стало известно, что сыгравший директора в фильмах «Назад в будущее» актер Джеймс Толкан ушел из жизни в возрасте 94 лет.

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