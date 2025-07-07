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11:48, 7 июля 2025Культура

Российская артистка показала занятия десятимесячной дочери и удивила поклонников

Настя Задорожная привела дочь на курс самоспасения на воде и удивила фанатов
Камилла Абдуллина (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская актриса и певица, телеведущая и фотомодель Настя Задорожная привела десятимесячную дочь Александру на курсы по самоспасению на воде и удивила поклонников. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

Артистка поделилась видео о том, как проходит занятие: инструктор кидает ребенка в бассейн и учит самостоятельно выбираться на поверхность. «Мы выбрали это направление, потому что вода и бассейны повсюду. А выражение "лучше **********..., чем ************…" по мне так лучшее решение почти в любой ситуации. Горжусь. Уже. Саше непросто, но она отлично справляется», — рассказала Задорожная.

Отмечается, что подписчики знаменитости были в замешательстве. «А вы не боитесь, что у нее будет, наоборот, страх воды уже в более взрослом возрасте?» — написала одна из них. «Это ужасно. Что в этом гуманного. Ребенок в шоке, плачет, вся в тонусе», — прокомментировала другая. «Вот я сейчас стрессанула. Саша молодец, здоровья малышке», — добавила третья.

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