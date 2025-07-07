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09:52, 7 июля 2025Экономика

Российские пивовары потеснили европейских конкурентов

«Известия»: Российские пивовары смогли обойти немецких конкурентов
Кирилл Луцюк

Фото: Teo Do Rio / Unsplash

За I квартал 2025 года экспорт российского пива превысил 33 тысячи тонн. Об этом сообщили «Известия».

Таким образом, российские производители этого хмельного напитка смогли войти в топ-40 крупнейших экспортеров данной продукции, заняв там 12-е место. Им удалось даже обойти конкурентов из Германии, где за последние пять лет закрылись больше сотни пивоварен. Не избежала этой судьбы даже старейшая Lang Bräu, основанная в 1853 году.

Комментируя успехи российских экспортеров, управляющий директор Баварского союза пивоваров Вальтер Кениг объяснил это серьезным улучшением качества поставляемой ими продукции.

Ранее сообщалось, что с января по апрель 2025 года Грузия купила у России пива на рекордные 685 тысяч долларов. Поставки выросли на 13 процентов. Также есть информация, что с начала 2025 года экспорт российского пива вырос почти на 40 процентов.

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