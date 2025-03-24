Российские пивовары стали продавать больше напитков за рубеж

«Агроэкспорт»: С начала 2025-го Россия увеличила поставки пива за рубеж на 39 %

С начала 2025 года Россия увеличила поставки пива за рубеж на 39 процентов год к году. О том, что российские пивовары стали экспортировать больше напитков, со ссылкой на исследование центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ сообщает РИА Новости.

С января по февраль отгрузки превысили 15,7 тысячи тонн. Активнее всего пиво поставляли в Белоруссию (24 процента экспорта), Китай (22 процента), а также Казахстан (20 процентов).

Как ранее сообщали в таможне Казахстана, Россия сохранила за собой позицию крупнейшего поставщика пива в республику. В январе почти 70 процентов местного импорта пива пришлось на РФ. Для сравнения: доля Чехии оценивается в один процент, а Германии в два процента.

На фоне повышения акцизов и увеличения стоимости пенных напитков их потребление в России снизится, заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Ранее Московская пивоваренная компания и «Балтика» предупредили ретейлеров о повышении отпускных цен на 10-15 процентов.