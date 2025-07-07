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07:46, 8 июля 2025Путешествия

Российский тревел-блогер описал запретные для туриста в Узбекистане вещи

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Angelo DAmico / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Денис Забелин описал запретные для туриста в Узбекистане вещи. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Во-первых, нельзя завозить и запускать дроны на территории страны — их использование жестко регулируется законом. Кроме того, там запрещено «одеваться как на пляже в Анапе». «Восток — дело тонкое. Узбекистан — страна с мусульманскими традициями, где отношение к одежде куда строже, чем в России или странах ЮВА», — пояснил автор.

Также в Узбекистане действует запрет на обмен валюты вне официальных банков и обменников. «В обменниках курс не такой выгодный, как на чёрном рынке, но лучше не рисковать», — добавил блогер.

Ранее этот же путешественник побывал на Алтае и пожаловался на плохие условия и жадность местных жителей. По его словам, уровень сервиса там — «советская турбаза».

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