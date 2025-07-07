Самолет с россиянами на борту приготовился к экстренной посадке в Москве из-за поломки

Mash: Самолет Turkish Airlines приготовился к посадке в Москве из-за поломки

Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сменил курс и направился в аэропорт вылета из-за поломки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Airbus A321 с россиянами на борту выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью. Он вылетел в 13:32 7 июля, однако после нескольких минут полета развернулся и приготовился к экстренной посадке.

По данным источника, экипаж решил вернуться в авиагавань из-за технической неполадки. Не уточняется, в чем заключается неисправность.

Ранее рейс American Airlines сорвался из-за сообщения из трех букв в телефоне пассажира. Тревожное сообщение увидела на экране его попутчица.