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14:47, 7 июля 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту приготовился к экстренной посадке в Москве из-за поломки

Mash: Самолет Turkish Airlines приготовился к посадке в Москве из-за поломки
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сменил курс и направился в аэропорт вылета из-за поломки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Airbus A321 с россиянами на борту выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью. Он вылетел в 13:32 7 июля, однако после нескольких минут полета развернулся и приготовился к экстренной посадке.

По данным источника, экипаж решил вернуться в авиагавань из-за технической неполадки. Не уточняется, в чем заключается неисправность.

Ранее рейс American Airlines сорвался из-за сообщения из трех букв в телефоне пассажира. Тревожное сообщение увидела на экране его попутчица.

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