Секс-работницы рассказали о худших аспектах своей профессии

Секс-работницы анонимно поделились самыми неприятными особенностями своей профессии. Об этом пишет издание BuzzFeed.

Худшими сторонами этой работы, по мнению большинства, оказались клиенты с плохой гигиеной, а также глупость мужчин. «Представьте худших клиентов сферы услуг. А теперь представьте, что вам придется заниматься с ними сексом», — объяснила одна из девушек.

«Самые отвратительные — те, кто пытается заняться сексом без презерватива, предлагая купить мне PrEP», — добавила другая секс-работница. Многие жаловались на клиентов, которые платят деньги, а затем часами говорят о политике.

Особое негодование у работниц секс-индустрии вызывают мужчины, которые договариваются о встрече за две недели, заставляя подстраивать график, а затем отменяют ее за несколько часов. Некоторые признались, что тратят деньги на такси, чтобы приехать к клиенту, который в последний момент перестает отвечать. Многие отметили отсутствие медстраховки, пенсии и юридической защиты в этой нелегальной в большинстве стран сфере.

Отдельной проблемой секс-работницы назвали необходимость постоянно вести аккаунты в соцсетях и конкурировать с девушками, делавшими пластические операции.

Ранее сообщалось, что в США секс-работница напала на клиента, который попросил вернуть деньги. Это произошло из-за ссоры после того, как проститутка после секса призналась, что она трансгендер.