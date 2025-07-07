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15:07, 7 июля 2025Культура

Сестру Жанны Фриске экстренно прооперировали

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о срочной госпитализации и операции
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin_Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Сестра Жанны Фриске Наталья была госпитализирована в одну из клиник Москвы. Об этом она сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фриске сообщила, что попала в больницу с сильным воспалением в области шеи. Из-за отека и абсцесса Наталье пришлось провести срочную операцию под общим наркозом.

«Пока ждала операцию, представила уйму желаний, которые хотела бы реализовать. Побыстрее захотелось выйти отсюда и начать работать», — написала она в своих Stories.

Сейчас, по словам девушки, она уже восстанавливается после хирургического вмешательства и готовится реализовывать свои планы на будущее.

Ранее стало известно, что сестра певицы Жанны Фриске Наталья раскрыла свой вес и заявила о голодовке.

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