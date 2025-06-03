Сестра Жанны Фриске раскрыла свой вес и заявила о голодовке

Сестра Жанны Фриске призналась, что решила худеть с помощью голодания

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья раскрыла свой вес и заявила о голодовке. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница опубликовала фото, на котором показала лицо крупным планом. При этом она распустила завитые в крупные локоны темные волосы.

Еще на одном кадре звезда продемонстрировала весы, которые показали массу ее тела — 71,45 килограмма. Фриске призналась, что решила худеть с помощью отказа от еды. «Ну что, сегодня захожу в голодание. Посмотрим, что будет через три дня», — подписала автор снимок.

В октябре 2024 года Наталья Фриске показала фигуру в бикини до и после пластики. Она отмечала, что приобрела новый купальник, готовясь к отпуску.