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12:44, 4 октября 2024Ценности

Сестра Жанны Фриске показала фигуру в бикини до и после пластики

Сестра Жанны Фриске Наталья показала фигуру в бикини до и после пластики

Фото: @friske_natalia

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья показала фигуру до и после пластики. Фото появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница отметила, что приобрела новое бикини, готовясь к поездке в отпуск. На снимке она продемонстрировала покупку, позируя в примерочной. Знаменитость также выложила кадр, сделанный до трансформации, где предстала в черном бикини на пляже.

«Не зря же я сделала операцию, как думаете? Еще, конечно, есть отеки, и это не конечный результат. Еще и спорт нужно подключить, и будет просто пушка», — заявила автор поста.

В сентябре звездный хирург Денис Агапов раскрыл стоимость пластики бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой.

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      Карина Черных
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