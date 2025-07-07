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21:12, 7 июля 2025Мир

Шансы партии Маска на успех оценили

Расмуссен заявил, что новая партия Маска вряд ли добьется ключевых побед в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Новая партия в Соединенных Штатах, о создании которой объявил американский бизнесмен Илон Маск, может выиграть местные выборы и получить несколько мест в Конгрессе, однако для больших побед требуются время и серьезные усилия. Таким образом шансы партии на успех оценил в разговоре с РИА Новости бывший исполнительный директор вашингтонского «Евразия-Центра» и подполковник в отставке Эрл Расмуссен.

«Я не жду, что новая партия одержит ключевые победы. Но не исключаю, что она выиграет какие-то местные выборы и получит одно или два места в конгрессе, а также получит тот голос, который сможет оказывать влияние на выборы и политику в стране», — отметил собеседник агентства.

Как утверждает Расмуссен, Штаты испытывают острую необходимость в создании третьей политической силы, которая действовала бы помимо Республиканской и Демократической партий. Однако для того, чтобы стать конкурентоспособной, такой партии потребуется финансирование, организационная структура, а также активная деятельность.

Ранее старший научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская заявила, что Маск, создавая свою партию, планирует переманивать республиканских конгрессменов на свою сторону и тем самым влиять на ход голосования.

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