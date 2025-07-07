Создание Маском собственной политической партии объяснили

Политолог Войтоловская: Маск хочет влиять на ход голосования в Конгрессе США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, создавая свою партию, планирует переманивать республиканских конгрессменов на свою сторону и тем самым влиять на ход голосования, считает старший научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Ему это надо для того, чтобы блокировать принятие законов на уровне Конгресса. Сейчас у республиканцев очень небольшой перевес (…) Если представить, что эта третья партия будет технически переманивать вот этих людей, от которых зависит перевес в ту или иную сторону, вот это возможно. То есть она станет некой новой альтернативной силой, к которой будут тяготеть конгрессмены. И тогда она сможет влиять на результаты голосований», — сказала Войтоловская.

По ее оценке, перевес республиканцев на сегодняшний день составляет примерно два-три голоса в Сенате и приблизительно 8-10 округов в Палате представителей. При этом она подчеркнула, что двухпартийная система США не предполагает существование третьей партии.

Она предполагает создание любого количества партий, но вот выживание третьей партии просто технически практически неосуществимо для США по ряду причин Александра Войтоловская старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Политолог пояснила, что третья партия не сможет набрать достаточно политического веса в округах и штатах для перехода на следующий уровень, так как она не получит нужного количества голосов. Люди будут бояться потерять свой голос и отдадут предпочтение республиканцу или демократу, так как точно знают, что победит кто-то из них, добавила Войтоловская.

«Республиканцы и демократы здесь работают еще как крупные корпорации, которые вымывают силу, скупают вот эти стартапы хорошие, и в результате ничего не остается. То есть они забирают актив, они могут переманивать людей», — сообщила эксперт.

В итоге третья партия просто не доживает до всеобщего голосования, добавила она.

5 июля предприниматель объявил о создании своей политической партии под названием «Америка». Уже 6 июля он подал документы на регистрацию политического объединения. Он также заявлял о том, что в ближайший год для него и его политического объединения важнее выборы в Палату представителей и Сенат.

