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15:24, 7 июля 2025Силовые структуры

Российские следователи возбудили дело из-за впавшего в кому ребенка после лечения зубов

В Подмосковье возбудили дело из-за впавшего в кому ребенка после лечения зубов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье возбудили дело из-за впавшего в кому ребенка после лечения зубов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным следствия, 6 июля в частной стоматологической клинике в Одинцово при проведении операции у 4-летнего ребенка ухудшилось самочувствие. Он потерял сознание и был госпитализирован.

В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также будет допрошен весь медицинский персонал клиники и назначены необходимые экспертизы.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что пережавшая шею ребенку воспитательница детского сада оказалась под следствием.

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