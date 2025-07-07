Стали известны подробности о доме Старовойта

РИА Новости: Дом Старовойта в Красногорске пустует

Дом семьи бывшего главы Минтранса Романа Старовойта в Подмосковье пустует больше месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на охрану коттеджного поселка.

Старовойту и его семье принадлежит один из домов в поселке Береста в Красногорске. По словам собеседника агентства, в особняке никто не живет в течение полутора месяцев.

Отмечается, что, по информации на сайте поселка, минимальная стоимость домов в Бересте составляет около 150 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что резиденцию Романа Старовойта в деревне Дурнево под Курском, где он жил, когда был губернатором, строила та же компания, которая отвечала за фортификационные сооружения в регионе.