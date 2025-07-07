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14:43, 7 июля 2025Культура

Стас Пьеха назвал способ обрести внутренний стержень

Певец Пьеха призвал мужчин заниматься единоборствами ради внутреннего стержня
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Российский певец Стас Пьеха призвал мужчин заниматься единоборствами. Его комментарий приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

По словам артиста, он занимается данными видами спорта для удовольствия. «Но я бы в здравых каких-то пропорциях давал мальчику обязательно знания о единоборствах, самообороне какой-то, потому что это не для того, чтобы потом использовать, а для внутреннего стержня и уверенности», — отметил он.

Пьеха добавил, что уверенный в себе человек ведет себя «более адекватно и предсказуемо». «У него базово есть это ощущение, которое, возможно, недодали в детстве, что есть безопасность», — уточнил певец.

Ранее Стас Пьеха рассказал о жизни народной артистки СССР Эдиты Пьехи после ухода со сцены.

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