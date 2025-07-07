Тело Старовойта увезли с места гибели

Mash: Тело Старовойта увезли с места самоубийства

Тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта увезли с места самоубийства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что в парк имени Малевича в подмосковном Одинцово политик приезжал накануне, там он общался с сотрудниками ГИБДД и своей охраной, при этом странностей в его поведении они не заметили.

7 июля Старовойта нашли мертвым в кустах. Предположительно, он оставил свой автомобиль Tesla на парковке, отошел от него на небольшое расстояние и покончил с собой.

По ордной из версий, он мог стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Показания на него дали бывшие подчиненные.