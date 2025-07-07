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21:35, 7 июля 2025Силовые структуры

Тело Старовойта увезли с места гибели

Mash: Тело Старовойта увезли с места самоубийства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта увезли с места самоубийства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что в парк имени Малевича в подмосковном Одинцово политик приезжал накануне, там он общался с сотрудниками ГИБДД и своей охраной, при этом странностей в его поведении они не заметили.

7 июля Старовойта нашли мертвым в кустах. Предположительно, он оставил свой автомобиль Tesla на парковке, отошел от него на небольшое расстояние и покончил с собой.

По ордной из версий, он мог стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Показания на него дали бывшие подчиненные.

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